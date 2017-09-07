من المعروف بأن الرحلة في الطائرة قد لا تخلو من بعض المنغصات التي تحولها في بعض الأحيان إلى كابوس مزعج، وينتظر الركاب بفارغ الصبر الوصول إلى وجهتهم والحصول على الراحة من عناء السفر.

وأورد موقع "ليف ساينس" الإلكتروني مجموعة من المشاكل والمنغصات التي يمكن أن يصادفها الراكب على متن الطائرة:

1- ضوضاء الأطفال

من أكثر الأمور التي تسبب الإزعاج على الطائرة هو بكاء وصراخ الأطفال الذي ينشر الضجة داخلها، ويحرم الركاب الشعور بالراحة والهدوء وخاصة في الرحلات الطويلة التي يجب الحصول فيها على قسط من النوم.

2- مقصورة الحقائب

يحاول بعض المسافرين فتح صندوق الحقائب بشكل متكرر وهذا يحدث الكثير من الإزعاج للركاب الذين يجلسون في مقاعدهم ويحاولون الاستمتاع بالرحلة.

3- خروج المسافرون المتكرر من مقاعدهم

يضطر الركاب الذين يجلسون على المقاعد المطلة على ممشى الطائرة إلى إفساح المجال في كل مرة يرغب فيها الركاب الذين يجلسون على المقاعد الداخلية بالخروج من مقاعدهم، ويشكل هذا إزعاجاً كبيراً وخاصة إذا كانوا من الاطفال.

4- روائح الطعام

يحضر بعض الركاب وجبات طعام معهم إلى الطائرة وتنتشر رائحتها مسببة الإزعاج لباقي الركاب.

5- التحدث بصوت مرتفع

يسبب الحديث المرتفع بين بعض الركاب على متن الطائرة إزعاجاً للآخرين ويمنعهم من الحصول على قسط من الراحة أو الاستمتاع بقراءة كتابهم المفضل.

6- ألعاب الفيديو الصاخبة

يصطحب بعض الاطفال معهم ألعاب الفيديو إلى الطائرة للتسلية وتمضية الوقت ويقومون بتشغيلها طوال الرحلة دون إقفال الصوت مسببين الكثير من الضجة والإزعاج للركاب.