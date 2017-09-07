احتفلت مربية نحل أمريكية من ولاية أوهايو بحملها بطفلها الرابع بطريقة فريدة من نوعها عندما قامت بالتقاط صور وهي مغطاة بأكثر من 20 ألف نحلة. قالت إميلي مولر (33 عاماً) وهي أم لثلاثة أطفال وتتوقع قدوم الرابع، إن والدها شجعها على تربية النحل وأنها باتت مرتبطة بالنحل بشكل وثيق. وذكرت مولر بأنها بدأت بتربية النحل بعد أن أجهضت حملها الأول.

وأضافت “كنت حزينة جداً بعد أن أجهضت حملي الأول، وأردت أن أجد منفذاً لمشاعري السلبية، فقررت أن أدخل مجال تربية النحل بعد أن نصحني والدي بذلك”.

وبعد أن وصلت إلى مرحلة متقدمة في حملها الرابع، قررت مولر أن تلتقط صوراً فريدة من نوعها وهي مغطاة بعشرات الآلاف من النحل، حيث قامت مصورة محترفة بالتقاط الصور لها ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي. وحصلت الصور على أكثر من مليوني مشاهدة و5000 مشاركة خلال عدة أيام.

ويذكر بأن مولر استشارت ثلاثة أطباء مختلفين قبل عملية التصوير بهدف الاطمئنان على صحتها وصحة جنينها من أي تأثيرات سلبية في حال تعرضت للدغات النحل.

وتهدف مولر من عملية التقاط الصور برفقة النحل إلى تسليط الضوء على أهمية نحل العسل الذي ينتج إحدى أكثر المواد الغذائية فائدة لصحة الإنسان بحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.