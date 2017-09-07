«أشك في أن يتوقفا عند طفلهما الثالث»
غاري غولدسميث، عم كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام، وهو يعرب عن اعتقاده بأنهما لن يكتفيا بطفل ثالث فقط، بل سيسيران على خطى الملكة إليزابيث بإنجاب طفل رابع أيضا.
«هذه الأزمة المخيفة يمكن أن تقودنا لكارثة عالمية حقيقية»
الرئيس الروسي بوتن يحذر العالم من المواجهة الراهنة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد أن حرك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون صواريخ عابرة للقارات إلى سواحل بلاده استعدادا لإطلاقها.
«عسر القراءة ـ ديسيليكسيا ـ حققت لي النجاح لأنها دفعتني للعمل بقوة أكبر»
الشيف البريطاني الشهير جامي أوليفر خلال تأكيده أن الصعوبات التي واجهها في القراءة والكتابة كانت هي القوة المحركة لنجاحه في العمل، وتأسيس شركة للطبخ تقدر قيمتها الآن بملايين الدولارات.
«كل شخص عرفته في تلك الفترة صار من الأثرياء»
الممثل البريطاني الشهير مايكل كين، الذي أصبح أكبر نجوم السينما في بلاده في عقد الستينيات، يكشف في فيلم وثائقي جديد سيتم عرضه في مهرجان الأفلام السينمائية في فينيسيا تحت اسم «أبناء جيلي»، أن كل الذين التقى بهم في تلك الفترة أصبحوا من كبار الأغنياء.
«يبدو أنها شربت من نبع الشباب»
تعليق للصحافة بعدما بدت الممثلة الأميركية كيلي روثيرفورد تفيض حيوية وشبابا خلال نزهة مع كلبها الصغير في شوارع نيويورك.
«أكذب لو قلت إنني لم أشعر بالخوف في البداية»
نجمة الغناء أوليفيا نيوتن جون تعترف خلال لقاء صحافي بأنها أحست برعب كبير عندما أخبرها الأطباء بأنها مصابة بالسرطان، غير أنها تعهدت بهزيمته بعد ذلك.