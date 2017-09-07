«كل شخص عرفته في تلك الفترة صار من الأثرياء»

الممثل البريطاني الشهير مايكل كين، الذي أصبح أكبر نجوم السينما في بلاده في عقد الستينيات، يكشف في فيلم وثائقي جديد سيتم عرضه في مهرجان الأفلام السينمائية في فينيسيا تحت اسم «أبناء جيلي»، أن كل الذين التقى بهم في تلك الفترة أصبحوا من كبار الأغنياء.