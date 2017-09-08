كشف المصور الفوتوغرافي علي العبداللطيف أن الصورة التي التقطها للأيادي الممتدة على جدار الكعبة لأجناس مختلفة من البشر، كانت في يوم عيد الأضحى المبارك، وقال في حديثه هذه الصورة التقطتها بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، وكانت في حجر إسماعيل"، مضيفاً:" كنت أبحث عن صورة تظهر فيها أكثر من يد على الكعبة لإظهار أن الناس وإن ساد بينها الاختلاف في الألوان، إلا أنهم تجمعهم وحدة الدين".

وذكر العبداللطيف أنه لم يلتقط عددا كبيرا من الصور في حج هذا العام لأنه كان يبحث عن صورٍ غير مكررة تستحق الظهور وتحوي كوادر مميزة على حد وصفه، وتابع: "كنت أبحث مثلما أسلفت عن إظهار الحج من ناحية أنه سلام وجميع الأجناس والألوان والشعوب تظهر بمظهر واحد وفي تلاحم.. كنت أبحث إظهار عظمة ديننا وعظمة شعيرة الحج عبر الصورة".

ولم يخفِ علي العبداللطيف إعجابه بالتعليقات والتفاعل الذي صاحب الصورة فور نشرها، مبيناً أن التعليقات كثيرة ومتنوعة ولكنه أحب نشر الصورة بدون تعليق لكي يبحر الناس بمخيلتهم وتعليقاتهم .