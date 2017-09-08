أقدمت امرأة حامل بمستشفى يولين الصينية على الانتحار بعد رفض عائلتها ولادتها بعملية قيصرية.

وظهرت المرأة وهي تتألم أثناء الوضع وجلست على ركبتيها متوسلة عائلتها للموافقة على إجرائها عملية قيصرية، البريطانية، وصرحت المستشفى بأنها نصحت عائلتها بضرورة إجرائها لولادة قيصرية، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" .

كشفت التقارير المحلية عن أن المرأة قفزت من الطابق العشرين بعد يأسها من موافقة عائلتها، فيما ادعى زوجها أن المستشفى هو الذي رفض الموافقة على الأمر؛ ليكشف المستشفى توقيع زوجها على إقرار بالمضي قدما في الولادة الطبيعية رغم معرفته بمخاطرها.