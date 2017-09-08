أنهى مصري حياة زوجته حيث سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض بعد أن طلقها للمرة الثالثة .



وروت والدة المجني عليها ” تفاصيل الواقعة خلال لقاء لها في برنامج “صبايا الخير” المذاع على قناة دريم الفضائية المصرية قائلة ” أن المتهم طلق ابنتها مرتين في وقت سابق وفى كل مرة كان يعيدها إلى عصمته إلى أن طلقها للمرة الثالثة وطلب منها العودة إليه فأكدت له صعوبة ذلك وأنه لا يجوز شرعاً ” .



وتابعت الأم المكلومة ” ظل يكرر طلبه بعودتهما كثيراً فتوجهنا إلى دار الإفتاء والتى أكدت أنه لا يجوز عودتهما وأن ابنتها يجب أن تتزوج من اّخر “محلل” ثم يتم تطليقها حتى يتسنى عودتهما مرة أخرى ” .



وأضافت ” الأم ” المتهم خطط لإرتكاب جريمته بعد ذلك وفي يوم الواقعة استطاع الحصول على مفتاح الشقة من ابنهما ” لافته إلى أنه عقب اكتشاف الواقعة وتوجهها إلى منزل ابنتها وجدتها ملقاه على سرير داخل غرفتها جثة هامدة غارقة في دمائها ” مشيرة إلى أنها كانت مصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسد .



وأشارت ” الأم” إلى أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة كما سبق أن اتهم في جريمة قتل ومضت قائلة على الرغم من ذلك كنت اطلب من ابنتى العيش معه والعودة له عندما طلقها مرتين من أجل أبنائهما .

وتم إبلاغ الجهات الأمنية التى القت القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالته للجهات المختصة لتولي التحقيقات.