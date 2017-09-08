تحقق شرطة الشارقة في حالة وفاة ثلاثة من أفراد عائلة واحدة من جنسية دولة آسيوية، وإصابة فتاتين من نفس العائلة بإصابات بليغة، بعد أن أقدم الأب والأم في العقد الخامس من عمريهما وابنهما 19 عاما على رمي أنفسهم من شرفة شقتهم الواقعة في الدور السابع بإحدى البنايات السكنية بالشارقة، فيما أقدمت ابنتيهما على قطع أوردة معصمي يديهما وتم نقلهما إلى مستشفى الكويت لتلقي العلاج.

وقال مسؤول شرطة الشارقة ان المتوفين هم الأب 55 عاما والأم 52 عاما، وابنهما 19 عاما بعد أن رموا بأنفسهم من شرفة شقتهم بالدور السابع بينما أصيبت فتاتين 16، 17 عاما بإصابات بليغة نتيجة إقدامهما على قطع أوردة معصميهما بمشرط حاد، مشيرا إلى أنه تم نقل الفتاتين إلى المستشفى فور وصول الشرطة إلى موقع الحادث بعد تلقيها بلاغ بهذا الخصوص، وقامت الشرطة بتحويل الجثث إلى المختبر الجنائي بالشارقة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، لافتا إلى أن وجود أفراد العائلة المشار إليها مخالفا لقانون الإقامة في الدولة إذ قدموا إلى الدولة في تأشيرة زيارة وانتهت صلاحيتها قبل حوالي 9 شهور.