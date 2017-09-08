أظهر مقطع فيديو لحظات مثيرة حاسمة في حياة قائد سيارة اشتعلت النيران بمعظم أجزائها عقب حادث في أوكرانيا، وتمكن الرجل من القفز من النافذة الخلفية لينجو بحياته، إلا أنه أصيب بحروق في وجهه.



وبيّن المقطع السيارة، وهي من نوع “أوبل”، وقد تعرضت لحادث تصادم مع أخرى “تويوتا”، انحرفت بعده لتصطدم بقوة بعمود إنارة، لتتضرر بشكل كبير، ثم اشتعلت النيران بها، ومرت لحظات توتر وقلق، حيث كان السائق داخل السيارة التي انتشرت النيران في معظم أجزائها، ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منها لإنقاذه.



وفجأة ظهر السائق الذي كان يحاول الخروج من السيارة وسط النيران ومن حوله الدخان والحرارة المرتفعة، وبالفعل نجح في الخروج من النافذة الخلفية للسيارة، وألقى بنفسه خارجها، وزحف محاولا الابتعاد عنها.



وأسرع عدد من المتواجدين بالموقع محاولين مساعدته أو إسعافه، وشوهد جلد وجه الرجل كما لو كان قد تم تقشيره من تأثير الحرارة العالية وألسنة اللهب التي أحاطت به داخل السيارة، ونُقل إلى المستشفى للعلاج، عقب الحادث الذي وقع في كييف بدولة أوكرانيا.