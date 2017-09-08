نشر المصور الفوتوغرافي رائد اللحياني، مصور لقطة المرأة مظللة زوجها أثناء تأدية الصلاة في صحن المطاف، صورة أخرى لهما.

وأظهرت الصورة الجديدة التي وضعها على صفحته الشخصية، الزوجين وهما في موضع آخر غير موضع السجود الذي انتشرت به الصورة الأولى، والتي جذبت الملايين وأصبحت أشهر صور الحج للعام الحالي.



وقال اللحياني تعليقا على الصورة، إنها لقطة وفاء من أم كمال لزوجها، مشيرا إلى أنه فور فراغ الزوج من صلاته قبّل رأسها وهمس في أذنها، داعيا لهما بأن يظلهما الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله.



وكان اللحياني قد قال في تصريحات له إنه لم يتوقع أن تجتذب اللقطة هذه التغريدات المليونية، موضحا أنه التقطها يوم عرفة، وأن صاحب الصورة اتصل عليه وشكره وأشاد بالصورة.