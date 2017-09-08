«لايزال لدي شعور بالحميمية في كـل ما حدث»
نجمة السينما الأميركية آنا فاريس (40 سنة) تعترف بأنها تشعر بالتوتر كل مرة تفكر فيها في نشر ذكرياتها منذ طفولتها وحتى حياتها الزوجية مع الممثل كريس برات الذي انفصلت عنه مؤخرا.
«لن أموت حتى أراك بصحة طيبة»
والدة الشخصية التلفزيونية البريطانية كاتي برايس المصابة بمرض عضال تعترف بمخاوفها حول ابنتها لأنها تصاب بالإجهاض عادة خلال حملها.
«لن أنسى أولئك المكافحين بصمت»
رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي تؤكد أن مسألة انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي لن تحول، بالرغم من أهميتها، دون مساعدتها الأسر الفقيرة في المجتمع البريطاني.
«من الواضح أنه لم يتأثر بما حدث»
أصدقاء نجم فيلم «مهمة مستحيلة» توم كروز بعد أن ظهر لأول مرة أمام عدسات المصورين منذ أن أكدت زوجته السابقة كاتي هولمز علاقتها العاطفية بزميله جامي فوكس، الذي كان قد شاركه في العديد من أفلامه.
«ليس الأمر مسليا بالطبع، لكن لا يمكنك إلا أن تضحك بالنهاية»
الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية زو كرافيتز وهي تنتقد بشدة ما يفعله الرئيس دونالد ترامب من أشياء غير منطقية تدعو إلى الضحك في رئاسته.