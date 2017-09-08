يعتزم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دفع مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايين الدولارات لصناع الموسيقى كرسوم لحقوق الملكية الفكرية المستحقة لهم، وذلك من أجل حماية مستخدميها من انتهاك حقوق التأليف والنشر عند قيامهم بتحميل مقاطع فيديو تحتوي على الأغاني والموسيقى، والتي يمكن اعتبار أنه يجري استعمالها بطريقة غير مشروعة قانونيا، حيث إنها حريصة حاليا على التوصل لاتفاق بهذا الشأن، وذلك وفقا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ Bloomberg.

وتسعى فيسبوك للحصول على صفقات مع استديوهات التسجيل والناشرين والشركات لتغطية تكاليف الاستعمال المتعلقة بمستخدميها النشطين شهريا البالغ عددهم 2 مليار مستخدم، وكان الموقع ملتزما قانونيا حتى الآن بإزالة جميع مقاطع الفيديو التي تنتهك حقوق التأليف والنشر، وذلك لأنها مسؤولة قانونيا عن المواد المنشورة على الموقع ولا تمتلك حقوق التأليف والنشر.