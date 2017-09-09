قامت شركة الدليل السياحي Rough Guide بوضع قائمة لأجمل الدول في العالم ، حسبما أفادت تقارير صحيفة "إنديبندنت" البريطانية.



وتصدرت المركز الأول في القائمة اسكتلندا، تلتها كندا. أما المركز الثالث، فكان من نصيب نيوزيلندا بتلالها الخضراء وجبالها العالية والمضايق المذهلة.



وتعليقاً على نتيجة الاستبيان، قالت الشركة "إن البلد الأكثر جمالا في العالم هو اسكتلندا. من يستطيع أن يشك في أن هذه الشواطئ البرية والبحيرات العميقة والقلاع الصخرية ليست واحدة من المعالم الأكثر جمالا في العالم؟".



وجاءت نتيجة الاستبيان بعد أن طلبت الشركة من الناس التصويت لأجمل بلد زاروه، حيث أدرجت 20 دولة في القائمة.