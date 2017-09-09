لص متمرس وموهوب.. موهوب؟ نعم تحتاج اللصوصية بصرف النظر عن انعدام الضمير والأخلاق، الى صحة في البدن وهذا أكيد لتفادي الملاحقة، وصحة العقل لتفادي الوقوع في موقف شبيه بالذي وقع به هذا اللص "المسكين".



فقد أقدم أحد اللصوص على الدخول عمداً إلى حديقة منزل وسرقة سلتيّ زهور فقط قبل أن يعود صاحب المنزل ليتفاجأ بجيرانه يخبرونه أنهم رأوا شاباً يركض أمام باحة منزله حاملاً الزهور بيده.



ويخبر صاحب المنزل أنه وقع في حيرة من أمره لدى مشاهدته أشرطة المراقبة وتعجب بسرقة سلتين "لا قيمة لهما" بين كل الأغراض القيمة التي كانت موجودة.



فقرر نشر الفيديو على صفحته الخاصة عبر فايسبوك و نال أكثر من 700 ألف مشاهدة. الجدير بالذكر أن السارق أتى في وضح النهار إلى مكان السرقة كاشفاً عن وجهه فأصبح يعرف عبر مواقع التواصل بالسارق السّاذج.