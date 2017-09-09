من الطبيعي أن يحمل حاضر المرء الكثير من التأثيرات من الماضي سواء أكانت سلبية أم إيجابية، فطريقة التربية في المنزل والتجارب الحياتية التي يتعرض لها المرء قبل الزواج تترك آثاراً واضحة على طريقة تعامله مع شريك حياته بعد الزواج.

وأورد موقع فاميلي شير الإلكتروني قائمة بأشياء وتجارب من الماضي تترك أثراً على العلاقة الزوجية بشكل واضح على النحو التالي:



1- علاقة الأبوين

تعتبر العلاقة بين الوالدين في المنزل الذي ينشأ فيه المرء المؤثر الرئيسي على علاقته الزوجية في المستقبل. ويتأثر بعض الأزواج بتجارب والديهم الزوجية التي قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على حياتهم.

2- طريقة تعامل والديك معك

إن تجربة تعامل الوالدين مع طفلهما تنعكس على طريقة تعامله مع شريك حياته وأطفاله في المستقبل، فإن كانت طريقة تعامل والديه معه إيجابية سيتعامل مع زوجته وأطفاله بطريقة إيجابية والعكس صحيح.

3- القيم الاجتماعية

تؤثر القيم الاجتماعية والعادات والتقاليد على أسلوب تعامل المرء مع شريك حياته بشكل كبير. فما يتعلمه الإنسان من والديه ومحيطه الإجتماعي يطبقه في معظمه على علاقته الزوجية.

4- أصدقاء الطفولة

من الصعب أن ينسى الإنسان أصدقاء طفولته، ويمكن أن يستمر في التواصل معهم عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي ما قد يؤثر على العلاقة الزوجية بشكل أو بآخر.