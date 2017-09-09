أثارت إحدى مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي نقاشاً حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي، حول عدد المرات التي يجب فيها غسيل ثياب النوم في الأسبوع، مدعية أن من الضروري تغييرها كل يوم.

وتساءلت السيدة التي تحدثت على منصة "مامزسيت" إذا كان من المنطقي غسل "البيجامة" بعد ارتدائها كل مرة، وانقسمت مستخدمات الموقع إلى مؤيدات لغسل ملابس النوم بشكل يومي، وأخريات اعترفن بأنهن لا يغسلنها سوى مرة في الأسبوع، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وعلى الرغم من أن المرأة التي تستخدم اسم سكاريكلون اعترفت أنها لا تغسل ملابس النوم بشكل يومي، إلا انها قالت إن البيجامة يتم ارتداؤها 8 ساعات في اليوم، وهي تغسل أي شيء يلامس جلدها لهذه المدة.

وسارعت الكثيرات إلى القول إنهن يغيرن ملابس النوم بشكل يومي، وعلقت إحداهن بالقول "لدي بيجامة نظيفة لكل يوم، وكذلك الحال بالنسبة لأطفالي".

إلا أن أخريات عارضن غسيل ملابس النوم بشكل يومي، وذلك بسبب الأضرار الناتجة عن ذلك على البيئة. وقال إحدى المعلقات "أنا لا أغسل سراويل الجينز كل يوم، فلماذا أفعل ذلك مع ملابس النوم؟ وبدلاً من ذلك، أرتدي البيجامة لثلاثة أو أربعة أيام متتالية".