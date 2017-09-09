السرطان من أخطر الأمراض التي انتشرت في السنوات القليلة الماضية بشكل مثير للقلق حيث تسبب في رفع نسب الوفيات سواء من الجنسين رجال، و نساء، ولكن في هذا المقال نتحدث عن الأعراض التي تصيب الرجال، و للأسف يتجاهلها فئة كبيرة منهم مما يشكل ضرر كبير على حياتهم .. و فيما يلي اهم هذه العلامات:

- مشكلات التبول و.. عند ملاحظة أنك تعاني من صعوبة بالتبول أو يصاحب البول دم ،و يصاحب ذلك أيضا وعلامات الضعف الجنسي فعليك ألا تتجاهل هذه الأعراض فربما تكون سببا في الإصابة بسرطان البروستاتا ،و اذا قمت بزيارة الطبيب في الحال فربما تكون فرصة أفضل لتحسن حالتك الصحية .

- تغير الجلد .. من الضروري ملاحظة الشامات ،و النمش ،و البقع الجلدية فتغير حجمها ،و لونها ينذرك بخطر الإصابة بداء السرطان خاصة اذا كانت البقع دائرية الشكل ،و لونها يبدو أغمق بكثير من اللون العادي لجلدك ،و هذه الأعراض غالبا أعراض سرطان الجلد فالرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد مقارنة بالنساء ،و ذلك لأن الرجال يتعرضون للشمس لفترات طويلة .

- تغيرات بالفم .. يتعرض الرجال في كثير من الأحيان إلى الإصابة بقرح الفم الباردة ،و بالفعل يستطيعون الشفاء منها سريعاً ،و الأمر في هذه الحالة لا يستدعي القلق ،و لكنه عند إصابتهم بقرح يصاحبها ألم شديد ،و مكونة لبقع ذات لون أحمر أو أبيض باللثة أو اللسان فالأمر في هذه الحالة يستدعي القلق لأنها احدى علامات الإصابة بسرطان الفم الذي يصيب الرجال ،و السبب الرئيسي في هذا النوع من السرطان هو التدخين .

- السعال المستمر .. من الضروري توخي الحذر عند استمرار السعال لمدة 21 يوم متواصل دون أن يصاحب ذلك أعراض آخرى لأنه احدى علامات الإصابة بسرطان الرئة .

- تغير البراز .. في كثير من الأحيان عندما يصاحب البراز دما يعتقد البعض أن السبب في ذلك البواسير قد يكون الأمر صحيح ،و لكن من الأفضل زيارة الطبيب لأن البراز عندما يصحبه دما يعد ذلك احدى علامات الإصابة بسرطان القولون ،و لهذا من الأفضل زيارة الطبيب في الحال .

- صعوبة البلع .. اذا استمر التهاب الحلق لعدة أسابيع ،و خلال هذه الفترة لا تشعر بالتحسن فهذا الأمر قد يكون احدى علامات الإصابة بسرطان الحلق ،و هو أيضا من الأعراض المصاحبة لسرطان المعدة ،و يعتبر كذلك ضمن العلامات المبكرة التي تنذر بالإصابة بسرطان الرئة لذلك اذا كنت تعاني من سرطان الحلق ،و بمرور الوقت لا تشعر بتحسن عليك الذهاب فورا للطبيب .

- فقدان الشهية ،و الوزن .. فقدان الشهية بشكل مفاجئ مسألة تستدعي القلق اذا كنت من قبل تملك شهية ممتازة فمسالة فقدان الشهية ،و ما يصاحبها من فقدان الوزن بشكل مبالغ فيه يعتبر احدى علامات الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية .

- الإعياء و الصداع المزمن .. اذا كنت تعاني من فقدان الطاقة ،و لا تقبل على ممارسة مهامك اليومية بشكل طبيعي ،و استمر الأمر معك لفترات طويلة فعليك استشارة الطبيب لأن ذلك من الأعراض المصاحبة لسرطان الدم بجانب ذلك اذا تعرضت للإصابة بالصداع المزمن على غير العادة فالأمر يستدعي القلق لأنه احدى العلامات المصاحبة لسرطان المخ .

- آلام المعدة .. ربما تكون تقلصات ،و آلام المعدة أحد الأعراض المصاحبة لقرحة المعدة ،و لكن الأمر اذا استمر لفترات طويلة من الأفضل زيارة الطبيب لأنه أحد الأعراض لمصاحبة لسرطان القون أو سرطان البنكرياس.

- ملاحظة تغير في الخصيتين .. يجب عند ملاحظة تغيرات سواء بخصية واحدة أو بالخصيتين مثل وجود كتلة بارزة أو الشعور بثقل أو ملاحظة ورم عليك الذهاب للطبيب فورا لأن ذلك من الأعراض المصاحبة لسرطان الخصية عند الرجال .

نصائح عامه

– إبتعد كل البعد عن عالم المدخنين ، وان كنت عبدٌ للسيجاره ، فإقلع عنها منذ الان ، الجلوس مع المدخنين يعتبر تدخين سلبي ، كأنك تدخن بالضبط ، واثر التدخين على صحة الانسان ، اثر سلبي يسبب امراض كثيره ، من سرطان الرئه ، وفقدان الشهية ، وضعف في البصر ، وامراض تناسليه . الإغتسال يوميا ، هناك دراسة جديده تُفيد بأن الاغتسال بشكل يومي بواسطة الماء الساخن والصابون ، قد يُجرد جلد الإنسان من زيوت طبيعيه ، مما يؤدي إلى جفاف البشره وحدوث إلتهابات جلديه .

– النوم لساعات طويله قد تمتد لأكثر من 8 ساعات ، فالنوم لساعات طويله يُرجع اثره بشكل اثر سلبي على حياة الإنسان ، خاصة بأن يحصل هناك خلل في افراز هرمون النمو وكذلك هرمون السعادة .

– القلق المستمر من اي شيء ، فالقلق المستمر قد يتراكم داخل الإنسان ناجما عنه مرض الضغط او السكري ، او امراض عصبيه اخرى فذلك يُضر بصحة الإنسان ، لذلك يجب أن نزيح شبح القلق ، ونواجه الحياه بسعاده وأمل .

– النوم مباشرة بعد وجبة عشاء دسمه ، فهذه من اخطر العادات الذي يمارسها الكثير من الناس دون معرفة خطورة مايفعلون وماينجم عن ذلك ، اذ يجب بعد عشاء دسم ، القيام بممارسة رياضة المشي بشكل خفيف لكي نتيح مساحه لهضم الطعام بشكل منتظم ، لكن النوم مباشرة فقط يسبب جلطه او سكتة قلبيه .

لذلك لحياه أكثر صحيه ، يجب أن نهتم بصغائر الامور لكي لا تتحول إلى مشاكل كبيره يصعب حلها ، فمثلا عدم استخدامك لصابون مُطهر مثل " صابون ديتول " ، قد يلحق الضرر بك نتيجة إنتشار الجراثيم في كل مكان ، وهناك أمور يجب القيام بها من أجل صحة جيده ، وأستطيع اوجزها كالاتي :

– الإهتمام بالوجبات الغذائية اليوميه " وجبة الإفطار ، وجبة الغداء ، وجبة العشاء " من أجل غذاء متكامل وسليم ، ويجب ان تحتوي وجبة الافطار على البروتينات والعناصر الغنيه الاخرى مثل " البيض ، الحليب ، العسل ، الجبنة ، العصائر الطبيعيه" ، وكذلك وجبة الغداء تحتوي على اللحوم والاسماك والأرز والخضروات ، ووجبة العشاء تكن وجبة خفيفه غير دسمه .

– الإهتمام بالفواكه الطبيعية ، من اجل صحة جيده ، يجب تناول الفواكهة الطبيعية ممارسة الرياضة بشكل يومي ، فرياضة الجري تنشط هرمون السعاده ، وايضا حمل الاوزان ثلاث مرات في الاسبوع ، يزيد من نسبة عدد الحيوانات المنويه لدى الرجال ، وايضا مفيدة الرياضة للسيدات فهي تعمل على حرق الدهون فبتالي رشاقة وابتعاد عن آلم الجسد .

– الإبتعاد عن الوجبات السريعه ، والمشروبات الغازيه ، ويفضل تناولها على فترات متباعده عن بعض ، وليس بشكل يومي . حقيقة لا تقتصر المحافظة على الصحه فقط على الاغذيه والممارسات السيئة ، بل ايضا على عوامل اخرى مثل " اختيار نوع حذاء المناسب ، عدم الادمان على الجلوس لمشاهدة التلفاز او استخدام الكمبيوتر " ، كل هذه العوامل واكثر من ذلك تؤثر على صحة الانسان على المدى البعيد ، لذلك يجب مراقبة أنفسنا بشكل يومي للمحافظة على جسم صحي .