«هل يمكن أن نصدق ذلك؟»

تساؤل للصحافة بعد ان ذكرت الممثلة الأميركية آرييل وينتر، التي برزت في دور شخصية أليكس دونفي في مسلسل «العائلة الحديثة» الحائز جائزة «إيمي»، أنها لم تتعمد ارتداء ملابس قصيرة جدا، تكشف أكثر مما تستر، لأنها كانت غافلة عن ذلك.