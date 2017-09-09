«الصليب الأحمر»: 1.2 مليون متضرر حتى الآن والعدد مرشح للزيادة إلى 26 مليوناً

جسر جوي فرنسي لتقديم المساعدات وهولندا ترسل مروحيتين إلى سان مارتان

أعلن المركز الوطني الأميركي لمراقبة الأعاصير ان الإعصار خوسيه اشتد قوة واصبح خطرا من الدرجة الثالثة، فيما يواصل المضي في مسار الاعصار إيرما. وقال المركز: ان الإعصار المتواجد حاليا شرق جزر الانتيل الصغرى، ترافقه رياح تبلغ سرعتها 195 كلم/ساعة، فيما يتجه شمال غرب بقوة 30 كلم/ساعة. وأضاف المرصد أن الإعصار «من الممكن ان تشتد قوته بعض الشيء خلال الـ 24 ساعة المقبلة». وكان إعصار ايرما، المصنف في الفئة الخامسة وهي الأعلى ضمن سلم قوة الأعاصير، قد ضرب عدة جزر في الكاريبي موقعا فيها «أضرارا جسيمة».

ويشق ايرما طريقه غربا في الكاريبي محملا برياح سرعتها 295 كلم بالساعة.

وبالإضافة إلى اعصاري ايرما وخوسيه، يتشكل حاليا اعصار اطلسي ثالث يدعى كاتيا، لا يزال في الدرجة الأولى، في جنوب غرب خليج المكسيك.

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، فإن آخر مرة تشكلت فيها ثلاثة اعاصير متزامنة في المحيط الاطلسي كانت في سبتمبر 2010.

وكانت حصيلة ضحايا الاعصار «ايرما» في جزر الكاريبي حتى مساء الخميس الماضي قد ارتفعت الى 12 قتيلا بعد تسجيل حالتي وفاة في بورتوريكو، في حين يقترب الاعصار ويهدد ولاية فلوريدا الاميركية. وتلقى 10 آلاف سائح أمرا بمغادرة فنادقهم أو مساكنهم الواقعة على السواحل الأكثر عرضة للإعصار في كوبا التي تنتظر وصول «ايرما» مساء الجمعة. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى. ومن المتوقع أن يصل الاعصار إلى الساحل الأميركي الجنوبي الشرقي، بدءا بولاية فلوريدا مرورا بجورجيا ووصولا الى كارولاينا الجنوبية، بحسب المركز الأميركي لمراقبة الأعاصير الذي يتوقع ارتفاع مستوى الأمواج الطبيعي ثمانية أمتار وحصول «فيضانات قاتلة وخطرة» خلال الساعات الـ 36 القادمة. وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من واشنطن عن «قلقه الشديد» إزاء الأضرار التي من الممكن أن يتسبب بها الاعصار. وأصدرت السلطات أمر إخلاء إلزامي للمناطق الساحلية في ولايتي فلوريدا وجورجيا موجها الى ما يقارب المليون شخص. وفي سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مساعدات اغاثة بقيمة 15.25 مليار دولار لضحايا الاعصار هارفي في مسعى لتمويل جميع عمليات الطوارئ الفيدرالية، فيما تهدد عاصفة اخرى قد تكون كارثية سواحل ولاية فلوريدا.

وتمت الموافقة على المساعدات بأغلبية ثمانين صوتا مقابل 17 بعد يوم على اعلان الرئيس دونالد ترامب وقادة الكونغرس التوصل الى اتفاق يتضمن مساعدات الاغاثة لضحايا الاعصار ورفع مؤقت لسقف الدين الأميركي وتمويل الحكومة الفيدرالية حتى ديسمبر. وبموجب خطة مجلس الشيوخ، يتم صرف 7.4 مليارات دولار للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ. وانفقت الوكالة معظم اموالها المخصصة للكوارث بسبب حجم هارفي والآلية المتقدمة التي تسمح لها بصرف الأموال بشكل أسرع من الكوارث السابقة. ويتم تخصيص مبلغ 7.4 مليارات دولار لتمويل مساعدات البناء التي تقوم بها وزارة الاسكان والتخطيط المدني، فيما تصرف 450 مليون دولار لبرنامج القروض الصغيرة.

من جانبه، اعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أمس الجمعة ان حصيلة ضحايا اعصار ايرما الذي ضرب الجزر الفرنسية الواقعة في منطقة الكاريبي ارتفعت الى ما لا يقل عن 9 قتلى و112 مصابا و7 مفقودين.

وكانت السلطات الفرنسية افادت امس بوقوع 4 قتلى في الاعصار المدمر الذي ضرب جزيرتي سان مارتان وسان بارتيلمي.

وكانت وزيرة اقاليم ما وراء البحار الفرنسية ابيك جيراردان قد اعلنت عن افتتاح جسر جوي بين جزيرتي سان مارتان وجوادلوب وارسال تعزيزات وخزانات مياه ومعدات انقاذ عبر البحر، فيما ارسلت هولندا مروحيتين عسكريتين لتقديم المساعدات في سان مارتان ووضعت مبنيين هولنديين في المنطقة في خدمة السكان.

وأشارت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية الى انه لم يسبق لهذا الاعصار مثيل في العالم منذ عصر الاقمار الصناعية قبل 50 عاما، حيث تأثر به 1.2 مليون شخص حتى الآن، وهو عدد يمكن ان يرتفع الى 26 مليونا بحسب الصليب الاحمر.