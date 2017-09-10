دخلت وزيرة الدولة لشؤون الشباب الإماراتية، شما المزروعي، موسوعة كتاب غينيس للأرقام القياسية كأصغر وزيرة عمرا في العالم.

وذكر كتاب غينيس في نسخته الصادر للعام 2018، حسب ما نقلته جريدة "البيان" الإماراتية، أن المزروعي تولت منصب وزيرة الدولة لشؤون الشباب بعمر الـ 22 سنة، ضمن التشكيل الوزاري الذي أعلن عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء في البلاد وحاكم إمارة دبي، في عام 2016.

وتشغل المزروعي كذلك منصب رئيسة مجلس الشباب.

وأطاحت المزروعي آنذاك بكل من وزير الخارجية النمساوي، سباستيان كورتس، الذي حاز على هذا اللقب عندما تولى منصبه وهو في عمر الـ27، وكذلك عايدة الحاج علي، التي تولت وزارة التعليم بالسويد وهي في الـ26.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في وقت سابق، أن المزروعي حصلت على شهادة الماجستير في السياسات العامة مع مرتبة الشرف من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، وكانت أول طالبة من دولة الإمارات تفوز بمنحة رودز للقيادات الشابة في العمل الحكومي.

وتلقت المزروعي أيضا دبلوم متقدم في الشراكات متعددة القطاعات من جامعة نيويورك، كما نالت شهادة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف العليا من الجامعة ذاتها.

وعملت شما المزروعي أيضا في أحد صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي، وكانت قبل ذلك محللة للسياسات العامة ضمن بعثة الإمارات إلى الأمم المتحدة في نيويورك، وعملت كذلك كمحلل سياسات وزارية، وشاركت في مجموعة بحث مختبر الابتكار للشباب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وحازت شما على جائزة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للتميز، وكانت عضوا مشاركا في كلية الإنجازات المرموقة بمؤتمر سان فرانسيسكو، كما تشغل منصب مسؤولة الاتصال والعلاقات الخارجية في منتدى دراسات أوكسفورد للخليج وشبه الجزيرة العربية بالمملكة المتحدة.