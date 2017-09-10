قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، إنه كان شاهدا على عقد قران غير اعتيادي،حيث شهد، أول عقد قران لشاب وفتاة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، في مركز "خدمات 1"، من خلال باقة "مبروك ما دبرت".

وبارك صاحب السمو عقد قران عمر سلطان العلماء وأمل أحمد بن شبيب، وهما من فريق عمل مكتب سموه، وهنأ سموه أول عروسين يتم عقد قرانهما بمركز خدمات 1، ما يؤكد نجاح مسعى حكومة دولة الإمارات لبلوغ هدفها وغايتها بتحقيق السعادة للمواطنين.

وقد تم عقد القران بحضور ذوي العروسين، باستخدام باقة خدمات "مبروك ما دبرت" التي توظف التكنولوجيا الذكية في ربط المركز بالمأذون الشرعي في محاكم دبي لإتمام عقد القران حسب الضوابط الشرعية والإجراءات القانونية المتبعة.

وأكد سموه أن إقبال الشباب على تأسيس أسرة يضيف لبنة جديدة للنسيج المجتمعي الإماراتي ويرسخ علاقاته الأسرية المترابطة المنسجمة، متمنياً للعروسين ولأبناء الإمارات جميعاً المزيد من السعادة والرفاه والازدهار..