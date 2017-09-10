لاشك أن زبدة الفول السوداني من أشهر أنواع الزبدة استهلاكاً حول العالم، فالكثيرون منّا يتناولونها في وجبة الإفطار مع قطع التوست، أو كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية، ومن المعروف أن فوائد هذه الزبدة كثيرة، منها أنّها تحتوي على البروتينات التي تساعد على بناء العضلات وبعض الفيتامينات التي تساعد على تكسير الكولسترول الضار، كما تحتوي على كل من الزنك والحديد والألياف الغذائية، وهي تعمل كمنشط للجهاز العصبي، وتحسن من صحة العظام وتمنع حدوث الجلطات.

إلا أنّ الأمر لا يقتصر على تلك المنافع الغذائية وحسب، فلزبدة الفول السوداني استخدامات أخرى قد لا تخطر على البال مثل تنظيف الجلود، واستعمالها بدلاً عن كريم الحلاقة وكأداة لترطيب الشعر وتنعيمه.

هذا ما عرضه موقع "برايت سايد" في مقطع فيديو أثار الجدل حول هذه الاستخدامات، نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وحصل على أكثر من 4 ملايين مشاهدة،