الإقلاع عن التدخين ليس سهلاً، أولاً لأنه عادة يومية، وثانياً لأن الأعراض الانسحابية للنيكوتين تسبب توتراً في البداية، ومن هذه الأعراض الإمساك. وعلى الرغم من أن الإمساك ليس أكثر الأعراض الانسحابية إزعاجاً، إلا أن بعض المدخنين الذين يخططون للإقلاع يشعرون بمفاجأة عندما يرد الحديث عن الأمر، نظراً لعدم وضوع العلاقة بين التدخين وحركة الأمعاء!

في بداية الإقلاع عن التدخين احرص على أكل الكثير من الفواكه، وقُم بعمل تمارين رياضية لمدة 20 دقيقة يومياً لماذا يحدث الإمساك؟ يرتبط التدخين بالعادات اليومية، ومنها الغذائية، فأنت تشرب السيجارة مع القهوة أو الشاي، لذلك ترتبط حركة الأمعاء بالتدخين كعادة، وليس كتأثير كيميائي.

ولشرح ذلك، يبدأ المدخن يومه عادة بتدخين سيجارة أو اثنتين، ويتزامن ذلك مع موعد الإفطار ودخول الحمّام في الصباح، لذلك تترسّخ العادة بأن التدخين يساعد على تسهيل الإخراج، ويحدث الإمساك فور التوقف عن التدخين، وتحديداً في بداية الإقلاع.

لكن إذا كنت تخطط للإقلاع عن التدخين، أو أوقفته بالفعل لا تقلق من مشكلة الإمساك لأنها ستزول خلال يومين أو بضعة أيام على الأكثر. فلا يوجد تأثير مباشر من التدخين على حركة الأمعاء، وإنما يرجع الأمر إلى الارتباط بعادة التدخين ودخولها ضمن تفاصيل الحياة اليومية.

ماذا تأكل عند الإقلاع؟ في بداية الإقلاع عن التدخين احرص على أكل الكثير من الفواكه، وقُم بعمل تمارين رياضية لمدة 20 دقيقة يومياً، وإذا استمرت مشكلة الإمساك أكثر من يومين تناول أحد الأدوية المليّنة.