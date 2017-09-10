هددت نزيلات في سجن الجديدة للنساء ،الواقع في منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس، باشعال النيران وإحداث الفوضى فيه في حال نقل مديرة السجن العقيد “نجاة أبوحليقة” وتعيين بديل لها.



وقالت مصادر مطلعة إن النزيلات أعلن الإضراب عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة، بعد أن لاحظن عدم تواجد مديرة السجن خلال الايام القليلة الماضية، وحتى تحقيق مطلبهن.



وأكدت المصادر أن السجينات يتمسكن بالعقيد أبو حليقة ويرفضن إدارة السجن من قبل رجل.



ويتواجد في السجن أكثر من 50 نزيلة منهن قرابة 20 نزيلة ليبية، متهمات بقضايا جنائية وأخرى سياسية.



ومن النزيلات من لم تصدر بحقهن أي أحكام، وهن موقفات منذ سنوات دون محاكمة.



ومنهن نزيلة موقوفة منذ خمس سنوات بتهمة قتل زوجها ، جرى تأجيل محاكمتها اكثر من مرة ، فيما لا يسمح القانون بإيقاف متهم أكثر من خمسة عشر يومًا.