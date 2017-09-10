عثرت فرق الدفاع المدني وأعضاء جمعية " عون" للبحث والإنقاذ على الكويتي، محمد بن ناصر العجمي، وابنيه: " ظافر " 9 سنوات" وعلي "5 سنوات"، بعد انقطاع تواصلهم مع ذويهم لمدة يومين اثناء سفرهم من الرياض إلى الكويت الخميس الماضي.



وقال الفقيد محمد بن ناصر العجمي إن سبب فقدانه في الصحراء يعود إلى رغبته في اختصار مدة السفر من الرياض إلى الكويت، بعد أن سمع بطرق ترابيه مختصرة تقلص مدة الرحلة برا إلى أقل من 6 ساعات تقريباً.



وأضاف العجمي: "بعد أن وصلت منطقة "روضة تنهات" وتجاوزت طريقها المعبد، دخلت الصحراء وتفاجأت بكثبان رملية كبيرة، وتعطل نظام الدفع الرباعي بالسيارة، لكن رحمة الله أني سرت على أقدامي كيلومترين إلى أقرب مقر لراعي إبل كنت قد تجاوزته، وأسعفنا بالماء والغذاء وإلا لكان ما لا تحمد عقباه".



وكان أول الفرق الواصلة إلى محمد العجمي بعد مضي يومين على فقده، هو عضو جمعية "عون" للبحث والإنقاذ، عبدالله العجاجي، الذي عثر على المفقود وأسرته بصحة جيدة في منطقة "حومة النقيان".



وتزامن وصول فريق "عون" مع فرق الدفاع المدني التي استنفرت جهودها بقيادة الملازم حرقان بن فهاد بن شويه الذين أكملوا الإجراءات وتأكدوا من سلامة المفقود وابنيه.