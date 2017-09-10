«الزخم وزمام المبادرة يقبع بيد كوريا الشمالية وزعيمها، كيم جونغ اون، وليس بيد أميركا»
هكذا قال توني بلينكن، محلل الشؤون الدولية، في إشارة إلى التوترات بشبه الجزيرة الكورية. وأضاف: الوضع الحالي هو باتباع استراتيجية التعمد والهدوء.
«هذا ليس صحيحاً على الإطلاق»
النجم براد پيت وأنچلينا چولي ينفيان التقارير التي تحدثت حول عودتهما لبعضهما بعد انفصالهما بالقول إن شيئا لم يتغير بينهما، وإن إجراءات الطلاق تسير حسب الأصول.
«وأخيراً تم الاعتراف بأعماله المميزة رسمياً»
تعليق لنقاد الفن السينمائي بعد أن قرر مجلس حكام أكاديمية الأفلام السينمائية والفنون والعلوم منح جائزة أوسكار فخرية للممثل الأسطوري دونالد سذرلاند (82 سنة) الذي كان قد لمع في عدد من الأفلام التي استحوذت على قدر كبير من الشعبية.
«كان ذلك هو الخيار الصحيح الذي تعين عمله في ذلك الوقت، وليس هناك أي مشاعر عدائية بيننا على الإطلاق»
الممثلة ميريندا كير وهي تؤكد أنها ستكون على الدوام صديقة لزوجها السابق أورلاندو بلوم بعد انهيار زواجهما الذي استمر لثلاث سنوات. وبررت كير فشل الزواج بعدة أسباب منها غياب الانسجام والتوافق في الأفكار بينهما.
«نعم هناك قضية طلاق أمام المحكمة»
الملاكم الإنجليزي أمير خان يؤكد انفصاله عن زوجته فريال بالرغم من اعترافه بأنه لا يدري ما إذا كانت حاملا بطفل أم لا، كما ذكرت وسائل التواصل الاجتماعي.
«كانوا سيتغاضون عنك لو كنت رجلاً أو لاعب كرة قدم»
نجم نادييي إنغلند وآرسنال السابق إيان رايت وهو يعلن وقوفه بجانب كريستي غالاتشير، مذيعة تلفزيون «سكاي»، بعد أن حرمتها الشرطة من قيادة السيارة لأنها فعلت ذلك تحت تأثير الخمر.