في الوقت الذي تشخص أنظار العالم برمته، لاسيما محبي «آبل»، إلى المولود الجديد الذي يفترض أن يكشف الستار عنه في 12 سبتمبر «مبدئيا» على الرغم من أن بعض الأنباء أشارت الى احتمال تأخره بسبب خلل في الإنتاج، يبدو أن آيفون 8 سيكون الأغلى بين الهواتف الذكية التي طرحتها شركة آبل حتى الآن، والسبب في ذلك هو شركة سامسونج المنافسة لها في هذا المجال، بحسب بعض التقارير.

فقد أشارت بعض التقارير إلى أن سعر آيفون 8 سيكون حوالي 1100 دولار. ويقول خبراء في تكنولوجيا الهواتف الذكية إن شاشات OLED المستخدمة في آيفون 8، والتي توفرها سامسونج لشركة آبل، تكلف ضعف لوحات LCD المستخدمة في هواتفها السابقة.

وتبلغ تكلفة شاشات OLED ما بين 120 و130 دولارا لكل جهاز آيفون، بينما كانت تكلفة شاشات LCD تتراوح بين 45 و55 دولارا أميركيا للجهاز الواحد، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

الأغلى على الإطلاق

أما النسخة الأغلى على الإطلاق فستكون بكل تأكيد الآيفون المطلي بالذهب، فالنسخة المطلية بالذهب من عيار 24 ستبدأ أسعارها من 50 ألف دولار، بحسب تقارير مواقع تقنية.