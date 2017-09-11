سيشهد واتس آب قريبا ميزة جديدة، وهي إمكانية حذف الرسائل بعد إرسالها وقبل قراءتها من الطرف الآخر، ففي الوقت الحالي لا يستطيع المستخدم سوى حذف الرسائل ضمن جهازه .

ويمكن للمستخدم أن يضغط على أية رسالة مرسلة، وأن يستدعي أمر الإلغاء، والذي سيُمكِّنه من حذفها من المحادثة، وعندها سيتم إزالتها أيضا من سجل المحادثة لدى الطرف المتلقي.



وتعمل واتس آب حاليا على إضافة هذه الميزة لتكون بين يدي المستخدمين، وسيكون بإمكانهم الاستفادة من هذه الميزة بالقيام بما يلي: "بعد أن يتم إرسال الرسالة، يتم النقر عليها مطولا ثم اختيار "revoke" أو سحب، ليتم حذفها قبل أن يقرأها المستقبِل".