بثت وزارة الدفاع المصرية فيديو نادرا لذهاب الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر وخلفه الرئيس الراحل أنور السادات إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

ويكشف الفيديو مغادرة عبد الناصر والسادات مطار ألماظة شرق القاهرة عام 1954 واستقبال الأمير فيصل بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية #السعودية في ذلك الوقت لهما.

واستعرض الفيديو، الذي حمل عنوان "ذاكرة الأمة"، وأعدته هيئة الشؤون المعنوية بالجيش المصري، لقطات لمشروعات توسيع قناة السويس عام 1959. كما احتوى على لقطات من شراء المصريين لشهادات ادخار واكتتاب في مشروع إقامة قناة السويس الجديدة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.