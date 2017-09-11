نشرت قناة الأي بي سي نيوز الأمريكية صورة لمدينة ميامي الأمريكية وهي تغطيها سحب سوداء ضخمة، في إشارة على ما يبدو لقرب الإعصار المدمر إرما. فيما نشر أحد الصحافيين في صحيفة هفينجتون بوست الأمريكية صورتين لمدينة ميامي الأمريكي وهي خاوية على عروشها، على غير عادة المدينة التي يقصدها ملايين السياح في العام.

وكانت السلطات الأمريكية قد طلبت من سكان المدن الساحلية لولاية فلوريدا إخلاء المدينة فورًا. ورجحت السلطات الأمنية الأمريكية، أن يفوق عدد المغادرين أكثر من خمسة ملايين شخص، فيما توقعت مصادر رسمية أمريكية أن يتم إخلاء ولاية جورجيا؛ نظرًا لوجود احتمالية كبيرة بأن يتغير مسار الإعصار ويضرب الولاية.