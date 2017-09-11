توقَّفت العائلة المالكة في مدينة مانشستر بإنكلترا لزيارة منزل المحارب السابق سيمون فلوريس وأطفاله كوبي، وداماسو، وليلي آن.

وقد سبق للأمير هاري زيارة نفس الحي منذ عامين في إطار برنامج تطوير منازل المحاربين القدامى المصابين، لكنَّ الطفلة ليلي آن ذات الـ 5 أعوام أوقفته هذه المرة حتى قبل أن يتمكَّن من النظر إلى داخل منزلها.

ووفقاً للنسخة البريطانية لموقع "هاف بوست"، قالت له ليلي: "امسح حذاءك"، ونفََّذ الأمير طلبها بلطف، ومسح حذاءه بالفعل، وأجابها: "هل هذا كل شيء؟ هل يجب أن أخلع الحذاء؟".

ووفقاً لصحيفة Dailt Mail البريطانية، قال والد ليلي آن إنَّ ابنته هي "أميرة المنزل" التي تطلب دائماً من الزوار أن يمسحوا أحذيتهم قبل الدخول.