كلوريد الصوديوم أو الملح مادة شديدة الأهمية لحياة الإنسان، فهي تحافظ على توازن السوائل، ووظائف الأعصاب والقلب، وتدفق الدم. لكن الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى زيادة نسبة الصوديوم في الجسم، وهو ما يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يهدد صحة القلب، إلى جانب احتباس السوائل في الجسم.



ملعقة ونصف صغيرة من الملح في اليوم بين سن 9 و18 سنة

عندما تستعمل ملعقة صغيرة من ملح الطعام في الطهي أنت تضيف 2000 ملغ من الصوديوم إلى الوجبة، بينما تحد التوصيات الصحية كمية الصوديوم للكبار بـ 2000 ملغ في اليوم.

كمية الصوديوم للطفل. الحد الأقصى من الصوديوم للطفل في اليوم في عمر بين سنة و3 سنوات هو 1000 ملغ، أي ما يعادل نصف ملعقة ملح في اليوم. ويرتفع المقدار الصحي إلى 1200 ملغ من الصوديوم بين 4 و8 سنوات، أما في سن بين 9 و18 سنة فترتفع الكمية إلى 1500 ملغ من الصوديوم في اليوم، أي ما يعادل ملعقة ونصف صغيرة من الملح.

وتحذّر التقارير الطبية من أن تتم مضاعفة كمية الملح في طعام الطفل، ويعتبر حد الـ 6000 ملغ (3 ملاعق ملح في اليوم) علامة الخطر التي لا ينبغي تجاوزها قبل بلوغ الطفل 14 سنة، مهما كانت الأسباب.

أعراض زيادة الملح لدى الطفل. تؤثّر زيادة الملح في طعام الطفل على سلامة الهضم، وتسبب إزعاجاً للمعدة، ودوخة، وتقلصات في البطن، إلى جانب الإسهال والقيء.

أما أخطر أعراض زيادة الملح باستمرار في طعام الطفل فهي ارتفاع ضغط الدم إلى درجة تسبب تلفاً في بعض أنسجة عضلة القلب مع مرور الوقت ومواصلة الإفراط في أكل الملح.

وفي حالة تناول الطفل كمية كبيرة من الملح سيشعر بالعطش، وقد تنتابه نوبة عصبية نتيجة عدم تحكمه في العضلات، والتي تنقبض كثيراً ويبدو الطفل مشوشاً في هذه الحالة. تتطلّب هذه الدرجة من الأعراض التماس العناية الطبية.