ماذا يجذب المرأة إلى الرجل؟ نشاهد في معظم إعلانات العطور كيف ينجذب الجنس اللطيف إلى عطر الشاب الوسيم، أو عندما يضع مزيلا لرائحة العرق من نوع ما.. أما جديد العلم فهو تلك الدراسة التي تثبت أن النساء ينجذبن لرائحة عرق الرجال بل ولونه أيضا، بشرط تناول الرجل لأنواع معينة من الأطعمة، بحسب ما نشره موقع "كير 2" المعني بالشؤون الصحية والنفسية.

ما الذي يجعلك أكثر جاذبية في نظرهن؟

معظم الرجال ربما يتفقون على إجابات متقاربة لهذا السؤال.. مثل التمتع بروح فكاهة طيبة، أو معاملة الآخرين باحترام، أو تقاسم الهوايات المشتركة أو كل هذه الصفات معا. كل هذه الأمور هامة في شريك الحياة بالطبع، إلا أن النساء قد ينظرن إلى أشياء أخرى!

فقد توصلت أبحاث حديثة من جامعة ماكواري سيدني بأستراليا، إلى أن النساء يعتبرن أن رائحة العرق التي تفوح من الرجال، الذين تناولوا الفواكه والخضار، تكون الأكثر جاذبية.

رائحة ولون العرق.. وألوان الطيف

سجل المشاركون الذكور ما يأكلونه في وجباتهم اليومية. وشملت الجولة الأولى من الاختبار استخدام مطياف spectrometer، وهو جهاز قياس يسلط ومضات الضوء على جلد شخص ما لتحديد ما إذا كان يتبع نظاما غذائيا غنيا بالكاروتينات (التي تفرز درجة لون تميل إلى الأصفر).

وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات ينتج عنه هذا التأثير. كما لاحظ الباحثون أن السيدات ينجذبن بصريا أيضا لها النوع من عرق الرجال.

أما الجولة الثانية من الاختبار، فقد تطلبت أن يقوم الرجال المشاركون في #الدراسة بأداء التمرينات في صالة الألعاب الرياضية ليفرزوا العرق، ومن ثم تسليم قمصانهم إلى الباحثين، الذين أعطوها بدورهم إلى النساء ليقوموا بشمها جيدا. وقع اختيار النساء على أفضل رائحة للرجال، والتي كانت لهؤلاء الذين يتناولون فواكه وخضراوات متنوعة بألوان الطيف.

الرابحون هم النباتيون

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما ستتوصل إليه الأبحاث المستقبلية حول هذه الظاهرة. وهل يمكن أن يكون هناك ميزة عند اختيار الأصدقاء والزملاء، بحيث تعطى الأولوية لمن يفضلون تناول الكثير من الأطعمة الصحية في وجباتهم الغذائية؟

في كلتا الحالتين، إن تناول الكثير من الفواكه والخضراوات كل يوم يطول عمر الإنسان، ويدعم الصحة العامة ويزيد الجاذبية - لذلك هو مفتاح الفوز الكاسح.

طريقة بسيطة لجذب النساء

إذا كنت تتساءل كيف يمكنك بسهولة تضمين المزيد من هذه الأطعمة النابضة بالحياة في #وجبات_طعامك كل يوم.. فالإجابة هي أن هناك العديد من الطرق المختلفة، فيمكن ببساطة إضافتها من خلال المقبلات أو استبدال رقائق البطاطس برقائق للجزر المقرمش مثلا، أو مضاعفة كمية الخضراوات، التي تتناولها بالفعل في وجباتك.