توصل أحد مطوري الألعاب الإلكترونية إلى صورة توضح نصا للبرمجيات الداخلية لنظام iOS الجديد، وتشير هذه البرمجيات إلى مسميات جديدة لهاتف آيفون.

ونقل موقع ماشابل التقني عن تغريدة لستيفن تروتون سميث، قوله إن هذه الأسماء الثلاثة كما جاءت بالصورة، هي آيفون 8 وآيفون 8 بلس، وآيفون X.

وقال المطور سميث، إن اسم آيفون X ، قد يكون مرتبطا بالنسخة التي ستخلد الذكرى العاشرة لهاتف آيفون، لكن ذلك يبقى مجرد تكهنات.

واعتادت شركة أبل سابقا على إرفاق أسماء أجهزتها في البرمجيات الداخلية لأنظمة التشغيل، لذا فقد تكون تلك الأسماء صحيحة بالعودة إلى تاريخ الشركة.