يعتبر مرض السرطان من أكثر الأمراض خطورة في عصرنا هذا.



إنه يصيب الأجهزة والأعضاء كافة ويمكن أن ينتشر في الجسم بأكمله في حال لم يعالج في الوقت المناسب.

ومن هذا المنطلق سنعرض عليكم في ما يلي عوارض سرطان المعدة:

صحيح أن سرطان المعدة "صامت" إذ لا يظهر على جسم الإنسان عوارض وعلامات مبكرة تشير الى وجود الورم.

ومع ذلك، فمن الضروري أن يكون المرء على دراية بضرورة استشارة الطبيب في حال ظهور هذه الأعراض:

- الحرقة

- عسر الهضم المتكرر

- اضطرابات الجهاز الهضمي المتكررة مثل الإمساك أو الإسهال

- آلام في البطن وخاصة في الجزء العلوي

- الغثيان والقيء

- الانتفاخ بعد وجبات الطعام

- فقدان الشهية

- التعب المزمن

- الدم في البراز