«إذا كان الثمن السياسي لتوليك أرفع منصب في ماينمار هو صمتك عما يجري، فدعيني أقول لك إذن هذا الثمن باهظ جدا»
ديزموند توتو، أسقف جنوب أفريقيا المناهض للتمييز العنصري والحائز على جائزة نوبل للسلام، يخاطب اونغ سان سو رئيسة الدولة ويدين موقفها إزاء اضطهاد مسلمي الروهينغا في بلادها.
«من الواضح أنها لا تبحث عن رجل»
تعليق للصحافة بعدما تحدثت نجمة هوليوود جين فوندا عن سبب وقوعها في حب زوجها الأول، ورفضها الزواج بعد زوجها الثالث.
«إنه غامض ومثير ومخيف»
نجمة السينما جنيفر لورانس خلال تحدثها حول فيلمها الجديد «الأم» الذي سيتم عرضه في وقت لاحق من هذا الشهر، وتمثل جزءا كبيرا منه وهي تعيش حالة رعب مطلق.
«تيريزا ماي لن تبقى في رئاسة الحكومة حتى عيد الميلاد القادم»
زعيم حزب الاستقلال البريطاني نايجل فاراج يتنبأ بخروج ماي من السلطة أثناء إلقائه خطابا في تجمع لأنصار اليمين في ألمانيا.
«إنهما مناسبان لبعضهما تماما»
المذيع الايرلندي ريان توبريدلي وهو يعرب عن اعتقاده أن الأمير البريطاني هاري ليس بحاجة إلى الزواج من امرأة من الطبقة الاجتماعية الرفيعة لأن شخصية الممثلة ميغان ماركل، تتطابق تماما مع شخصيته المحبة للبساطة.