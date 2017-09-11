«إذا كان الثمن السياسي لتوليك أرفع منصب في ماينمار هو صمتك عما يجري، فدعيني أقول لك إذن هذا الثمن باهظ جدا»

ديزموند توتو، أسقف جنوب أفريقيا المناهض للتمييز العنصري والحائز على جائزة نوبل للسلام، يخاطب اونغ سان سو رئيسة الدولة ويدين موقفها إزاء اضطهاد مسلمي الروهينغا في بلادها. ديزموند توتو، أسقف جنوب أفريقيا المناهض للتمييز العنصري والحائز على جائزة نوبل للسلام، يخاطب اونغ سان سو رئيسة الدولة ويدين موقفها إزاء اضطهاد مسلمي الروهينغا في بلادها.