تمكنت طفلة لبنانية الأصل من جعل الحكام الثلاثة من الاستدارة لها في برنامج "ذا فويس كيدز" الموسم الرابع بفرنسا، واستطاعت لين خوري (10 سنوات) إقناع الحكام إم بوكورا، وباتريك فواري، وجينيفر، وذلك ليلة السبت.

وأدت الطفلة أغنية "I will always love you" لويتني هويستون، واختارت الانضمام إلى فريق جينيفر، بحسب موقع "L''''''''''''''''orient Le Jour".

وكان والدها روجر خوري قد نشر على "فيسبوك" صورة لابنته، قال فيه، إنها ستشارك في البرنامج.