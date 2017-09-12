وثّق مقطع فيديو نقاشاً حاداً بين مواطن سعودي وطبيب في #مستشفى_تثليث العام في منطقة عسير، حيث طلب المواطن المساعدة لزوجته التي على وشك الولادة، لكن الطبيب طلب منه أن "يخدم بنفسه" لعدم وجود كادر طبي مساعد.

وقد وثّق المواطن الذي نشر الفيديو جانباً من سوء النظافة في المستشفى.

في سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي باسم "صحة بيشة" عبدالله الغامدي، أن المدير العام لصحة بيشة علي آل كاسي، وجّه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق مع الطبيب وبعض أفراد الطاقم الطبي على خلفية الفيديو المتداول، وسيتم إعلان نتائج التحقيق فور انتهائها.