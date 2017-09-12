النظافة الشخصية هي مجموعة العادات والممارسات التي تقوم بها بصفة يومية من أجل الحفاظ على صحتك أولاً، رائحتك ثانياً وصورتك ومكانتك في المجتمع ثالثاً. لكن أحياناً لا تتم ممارسة قواعد النظافة الشخصية كما يجب وبالطريقة الصحيحة مما يؤدي الى أضرار ونتائج عكسية. فيما يلي بعض النقاط يجب مراعاتها في النظافة الشخصية:

تغطي فمك بواسطة يديك أثناء العطس والسعال

أحيانًا كثيرة تشعر أنك تود ان تسعل أو تعطس فتلقائياً تضع يديك على فمك الا أن هذه العادة خاطئة للغاية، فأنت بذلك تساعد البكتيريا والجراثيم المعدية على الإنتقال الى يديك بطريقة سهلة وبالتالي تسهل انتشارها ووصولها الى عينيك وأماكن أخرى من جسمك. غطي فمك بواسطة محرمة او منديل بالمقابل.

عادة نقر الأنف او إدخال الأصابع في الأنف لتنظيفه

صحيح أن هذه العادة سيئة جداً من الناحية الاجتماعية وهذا ما لا يختلف عليه اثنان، الا أنها مضرة بصحتك كذلك الامر، فأصابع يديك بيئة آمنة للجراثيم والبكتيريا لذلك احرص على تنظيف أنفك بمنديل.

استخدام جل الإستحمام يومياً

بشرتك تحتوي على أنواع بكتيريا جيدة تحميك من الأمراض والإلتهابات واستخدامك للجل يومياً يقضي على هذه البكتيريا وبالتالي تصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية والبثور وغيرها من المشاكل التي تصيب البشرة فضلاً عن أن هذه الأخيرة تصبح أكثر جفافاً. استخدم هذا الجل كل يومين عوضاً عن استخدامه يوميا.

وضع كمية كبيرة من معجون الأسنان على الفرشاة

إفراطك في وضع كميات كبيرة من معجون الأسنان على الفرشاة يخفف من فعالية الفرشاة في إزالة كل الأوساخ من الأسنان. لذلك ضع معجون الأسنان بكمية مقبولة لتحصل على النتائج التي تريدها!