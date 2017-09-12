عثرت الأجهزة الأمنية بالفيوم على جثة محاسب وزوجته وابنته مذبوحين في قرية فيديمين بمركز سنورس، تم نقل الجثث للمستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء حسام فوزي مدير المباحث يفيد ورود بلاغ بالعثور على محمد عثمان يونس وسطاوي، محاسب بالمملكة العربية السعودية، وعاد إلى القرية منذ حوالي 3 أسابيع، وزوجته وطفلتهما الصغيرة مذبوحين داخل منزلهم في قرية فيديمين بالقرب من الطريق السياحي.

وأثبتت المعاينة الأولية عدم وجود أي مظاهر للعنف على الجثث أو الشبابيك أو الأبواب.

أكد جيران المجني عليهم، أنه عاد من المملكة العربية السعودية قبل عيد الأضحى لقضاء إجازة العيد بين أهله بقرية فديمين التابعة لمركز سنورس، ولم يكن له اختلاط بأحد من الجيران لأنه كان دائم السفر، تم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.