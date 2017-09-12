تستعد شركة آبل، اليوم، لكشف النقاب في مقرها الجديد عن هاتفها الرائد المنتظر الذي يحمل اسم iPhone X، وذلك وفقا لتسريبات جديدة تكشف عن الاسم النهائي للهاتف، ويعد جهاز iPhone X بمنزلة الهاتف الذي تحتفل من خلاله الشركة بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق ستيف جوبز الرئيس التنفيذي السابق النسخة الأولى من هاتف آيفون في عام 2007، ويفترض أن يكون سعره نحو 1000 دولار أميركي.

بينما تحمل هواتف آيفون الأخرى، والتي يفترض أن تكشف الشركة النقاب عنها أيضا ضمن نفس الحدث، أسماء آيفون 8 وآيفون 8 بلس، وتعتبر هواتف آيفون بمنزلة منتج شركة آبل الأكثر نجاحا، ويفترض بالأجهزة الجديدة أن تقدم مؤشرا على الاتجاه القادم لشركة آبل، جنبا إلى جنب مع مشروع Titan للسيارة ذاتية القيادة، والذي يقال إن الشركة أوقفت تطويره في الوقت الحالي.

وجرى الكشف عن أسماء النماذج الجديدة من قبل مطور الألعاب ستيفن تروتون سميث، الذي حصل عليها من خلال التعليمات البرمجية لنسخة المعاينة الأحدث الموجهة للمطورين من نظامها التشغيلي للأجهزة المحمولة آي أو إس 11 iOS، والتي تشير إلى أن أسماء هواتف آيفون الجديدة ستكون آيفون إكس iPhone X وآيفون iPhone 8 وآيفون 8 بلس iPhone 8 Plus.