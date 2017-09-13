تلقت مباحث مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة بالقاهرة ، بلاغًا يفيد بقتل مسن مصري لزوجته الثانية وطفلته منها بالاتفاق مع زوجته الأولى، بعد شكه في خيانتها له.

ونفذ المسنّ (75 عامًا) جريمته بمساعدة زوجته الأولى (45 عامًا)، حيث قتل زوجته الثانية التي لم يتجاوز عمرها 27 عامًا وابنتها البالغة من العمر عامين ودفنهما منذ قرابة العام.

وأخطر رئيس المباحث ، بتفاصيل الواقعة، التي تكشف عن بشاعة وإجرام مرتكبيها، حيث دفعت غيرة زوجة الجاني الأولى إلى إقناعه بذبح زوجته الثانية ودفن طفلتها حية معها.

وانتقل ضباط القسم فور البلاغ إلى مكان الحادث واكتشفوا وجود جثتي الزوجة وابنتها، وقامت القوات باستخراجهما وضبط المتهمين اللذين اعترفا بارتكابهما الجريمة.