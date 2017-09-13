تفسير تلك الحالة أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم استشارى الصحة النفسية، الأسباب فيما يلى:

أولاً: أسباب تذكر الأحلام

- عند امتلاكها أحداثا واضحة المعالم

- ربط الأجزاء المتفرقة الموجودة فى الحلم

يمكن استكمال تلك الأحلام من خيالهم من أجل ربط الأحداث ببعض

- حدوث شىء أو مقابلة شخص يستثير ذاكرتك

كأن ترى شخصا فتتذكر أنك كنت تحلم به وتبدأ التفاصيل فى الظهور أمام عينيك

ثانيًا: أسباب نسيان الأحلام

- قد تكون الأحداث فى الحلم غير مترابطة

- أن يأتى الحلم على هيئة ضلالات وخيالات غير مميزة

- احتواؤه على أحداث ضعيفة

- حدوثه فى المرحلة بين اليقظة والنوم

وهى الدقائق الأولى للنوم أو الأخيرة قبل الاستيقاظ من النوم