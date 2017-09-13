تفسير تلك الحالة أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم استشارى الصحة النفسية، الأسباب فيما يلى:
أولاً: أسباب تذكر الأحلام
- عند امتلاكها أحداثا واضحة المعالم
- ربط الأجزاء المتفرقة الموجودة فى الحلم
يمكن استكمال تلك الأحلام من خيالهم من أجل ربط الأحداث ببعض
- حدوث شىء أو مقابلة شخص يستثير ذاكرتك
كأن ترى شخصا فتتذكر أنك كنت تحلم به وتبدأ التفاصيل فى الظهور أمام عينيك
ثانيًا: أسباب نسيان الأحلام
- قد تكون الأحداث فى الحلم غير مترابطة
- أن يأتى الحلم على هيئة ضلالات وخيالات غير مميزة
- احتواؤه على أحداث ضعيفة
- حدوثه فى المرحلة بين اليقظة والنوم
وهى الدقائق الأولى للنوم أو الأخيرة قبل الاستيقاظ من النوم