اعتزم أحد المواطنين الأمريكيين من ولاية فلوريدا إنقاذ سيارته بطريقة مبتكرة، ولكن أدخلت الزوجة في حالة من الغضب.



واقترحت الزوجة على الرجل أن يقوم بانقاذ السيارة الثمينة، نيسان زد إكس 1987، بادخالها إلى المنزل ولكن بشرط واحد وهو أن يقوم بقيادتها من خلال باب المنزل، حيث اعتقدت أنه من المستحيل فعل ذلك.

لكن عندما عادت إلى الطابق السفلي بعد فترة، صدمت عندما وجدت الزوج أزال الباب الزجاجي، وأدخل السيارة إلى غرفة المعيشة، مؤكداً لها إن السيارة ستبقى في داخل غرفة المعيشة خلال فترة الإعصار، بينما ستبقى أسرتها مع أقارب يعيشون في أماكن أخرى.