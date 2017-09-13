أعرب الحاج الوحيد من دولة “ساوتومي وبرنسيب” المغمورة، والذي استضافه برنامج ضيوف خادم الحرمين، عن سعادته باجتماع المسلمين، وبالحفاوة والخدمة التي وجدها في المملكة.



وقال الشيخ أدم وفقا لـ”الحياة”، “شعور جميل وإحساس رائع وأنت تلتقي كل هذه الجموع المسلمة، ولا سيما وأنت قادم من بلد قصيّ لا تجد فيه ما ينعش إيمانك، وقلّ أن تلمس أثراً من وحدة المسلمين وكثافتهم”.



وأوضح وهو يبتسم ويتحدث العربية بطلاقة، أن الصعوبة الوحيدة التي واجهته هو استخراج شريحة لهاتفه المحمول، لأن اسم دولته غير موجود في أنظمة شركات الاتصالات، حيث إنها بلد صغيرة مغمورة في طرف القارة الإفريقية.



من جانبه، زار الرحالة السعودي إبراهيم سرحان، الحاج من تلك الدولة في محل إقامته بمشعر منى، حيث تربطه علاقة به أثناء لقائه في بلده قبل ثلاث سنوات، قائلا: “ما كنت أظن أني أراه مرة أخرى، وكنت زرت بلده، وهي أجمل ما رأت عيني، ومن أقل الدول زيارة في العالم”.



وساوتومي وبرينسيب جمهورية مجهولة تقع في خليج غينيا، غرب الجابون وجنوب نيجيريا، ويمر بها خط الاستواء، تتكون من جزيرتين بركانيتين تبعدان عن بعضهما 140 كيلومتراً، ولا تزيد مجموع مساحتهما على 1000 كيلومتر مربع، وتتمتع الجزيرتان بطبيعة مذهلة.