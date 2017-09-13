احتفل مستشفى برجيل في أبوظبي بدولة الإمارات بعيد ميلاد المصرية إيمان أحمد عبد العاطي، صاحبة النصف طن، حيث أكملت عامها الـ37.



وذكرت صحيفة الاتحاد ووسائل إعلام إماراتية أخرى أن مستشفى برجيل أقام احتفالية خاصة بهذه المناسبة، بحضور أسرتها التي جاءت من الإسكندرية والفريق الطبي المرافق لها، وفي مقدمتهم الدكتور شامشير فاياليل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "في بي أس" للرعاية الصحية.



ووجهت إيمان الشكر إلى كل أعضاء الفريق الطبي المعالج، فيما وجهت والدتها وشقيقتها الشكر والتقدير لأبوظبي ودولة الإمارات التي وفرت لها كل الإمكانات العلاجية.



وشهدت حالة إيمان الصحية التي وصلت إلى أبوظبي في 4 أيار/مايو الماضي تحسناً كبيراً خلال الفترة التي مكثتها في مستشفى "برجيل"، حيث حظيت برعاية طبية متخصصة على مدار الساعة من خلال فريق طبي مكون من 20 طبيباً في مختلف التخصصات.



وقال الدكتور شامشير فاياليل: "رؤيتنا للابتسامة التي تعلو وجه إيمان يعطينا الدافع الكبير لاستكمال هذه المهمة الإنسانية بكل إصرار وتفان"، مشيرا إلى أن "هدفنا الأكبر هو محاربة السمنة، وإيمان هي الواجهة لكل الخطط التي نضعها لمكافحة هذا المرض".



وتابع: "نحن نأمل أنه وبعد التعافي الكامل لها أن تصبح إيمان سفيرة مكافحة السمنة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وأن نشجع الناس على تبني نمط حياة صحي".