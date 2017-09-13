بثت صحيفة محلية أمريكية صورة طريفة لحصان داخل غرفة المعيشة، أرسلتها قارئة رداً على دعوة الصحيفة لقرائها بإرسال صورهم ولقطاتهم عن إعصار إيرما بولاية فلوريدا.



وتحت عنوان "حصان في غرفة المعيشة"، قالت صحيفة "تامبا باي تايمز" المحلية بولاية فلوريدا: إنها طلبت من قرائها من سكان الولاية أن يرسلوا لها أي صور أو لقطات للحدث الأبرز الآن وهو إعصار إيرما.



وتضيف الصحيفة: بالفعل أرسل الكثير من القراء صوراً ولقطات لآثار العواصف والفيضانات؛ غير أن قارئة أرسلت هذه الصورة وقالت: إن رئيسها في العمل لم يجد مكاناً يترك فيه الحصان سوى غرفة معيشته، وحتى يشعر الحصان أنه في بيته، قام بوضع القش في المكان وإحاطته بالأخشاب، كأنها حظيرة حقيقية.