«كانت ملاحظة جارحة دفعتني لتكبير شكل شفتي»

عارضة الأزياء كايلي جينر تكشف أن تعليقا عابرا أدلى به شاب دون اكتراث أثر فيها نفسيا كثيرا عندما كانت في الـ 15 من عمرها، ودفعها فيما بعد لإجراء عملية تجميل لتجعل شفتيها أكبر حجما، فقط لأنه قال لها: «شفتاك رقيقتان جدا».