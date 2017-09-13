«هو من أولئك الذين ينظرون إلى النصف الملآن من الكأس»
سامانثا (46 عاما)، زوجة رئيس الحكومة البريطانية سابقا ديفيد كاميرون، تؤكد أنه شخص متفائل عادة لا يتوقف طويلا عند الفشل سياسيا. ومن المعروف أن ديفيد يقضي وقته الآن في إلقاء محاضرات وخطابات مجزية ماديا منذ مغادرته الحكومة رسميا قبل حوالي سنة من الآن.
«أخشى أن أستيقظ يوما وأرى كل شيء قد انهار من حولي»
عارضة الأزياء كاتي برايس تكشف عما تعانيه من شعور بالتشاؤم بعد سلسلة الأحداث المؤلمة التي مرت بها في الآونة الأخيرة وكان منها حالة إجهاض غير متوقع وزواج فاشل وأم مصابة بمرض قاتل.
«عيد ميلاد سعيد لأفضل صديق عرفته منذ 30 سنة»
الممثلة البريطانية إليزابيث هيرلي تهنئ على الانستغرام صديقها القديم النجم هيو غرانت في عيد ميلاده. ويذكر أن غرانت كان قد اشتهر كثيرا بعد فيلم «أربع زيجات وجنازة واحدة».
«كانت ملاحظة جارحة دفعتني لتكبير شكل شفتي»
عارضة الأزياء كايلي جينر تكشف أن تعليقا عابرا أدلى به شاب دون اكتراث أثر فيها نفسيا كثيرا عندما كانت في الـ 15 من عمرها، ودفعها فيما بعد لإجراء عملية تجميل لتجعل شفتيها أكبر حجما، فقط لأنه قال لها: «شفتاك رقيقتان جدا».