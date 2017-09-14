وجّه برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية سؤال “ماذا لو كنتِ رجلا لمدة أسبوع واحد؟” لعدد من النساء وجاءت إجاباتهن مختلفة نوعا ما.

وأجابت إحدى النساء على السؤال بـ”لا أرغب لأن المرأة في العصر الحالي مثل الرجل، فعلت كل شيء”، وقالت أخرى: “ما أدرى، أنا لدي كل ما أريد” وثالثة “أخلي الحياة أحلى (فري) لزوجتي”، فيما رفضت إحداهن قائلة: “ما أحب أكون رجل، الأنوثة طيبة”.

أخريات أجبن بإجابات مختلفة، “أسوق سيارتي بنفسي”، “أعطي المرأة حقوقها”، “أسافر.. أسوق” “أسوي مشاوير لأهلي”، “أصلح أشياء في البيت”، “أنا متحملة المسؤولية بالفعل كرجل”.