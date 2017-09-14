يبلغ تيد كروز "47 عامًا" وينتمي للحزب الجمهوري ويعد أصغر سيناتور في المجلس عن تكساس





– يواجه السيناتور تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي والمرشح الرئاسي الجمهوري السابق، موجة سخرية عارمة في “تويتر“.

– وضع كروز علامة إعجاب على أحد مقاطع الفيديو الإباحية، الأمر الذي وضعه في موقف محرج.

– وأبدى إعجابه بفيلم يُظهر رجلاً وامرأة في علاقة حميمية كاملة، بينما تراقب امرأة ثالثة المشهد.

– اختفت علامة الإعجاب التي وضعها على الفيديو الإباحي بعد 40 دقيقة من اكتشافها من متابعي حسابه في “تويتر”.

– أعرب في يوليو 2016 عن مخاوفه من الضرر الذي تلحقه المواد الإباحية بمستخدمي الإنترنت.

– قال إن الفيديوهات الإباحية أصبحت تشكل أزمة صحة عامة تدمر حياة الملايين.

– سبق لكروز حين عمل نائبًا عامًا، مشاهدة تسجيلات إباحية عندما كانت المحكمة تنظر قضية تتعلق بخلية تتداول هذه المواد على الإنترنت.

– يبلغ تيد كروز “47 عامًا” وينتمي للحزب الجمهوري، ويعد أصغر سيناتور في المجلس عن تكساس.

– رجحت وسائل إعلام أن موظفي مكتب كروز، والمتدربين فيه، لديهم صلاحية الدخول على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.