أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها نفذت بنجران، حكم القتل قصاصاً بحق مواطن سعودي قتل آخر بضربه بأداة ثقيلة على رأسه، إثر خلاف بينهما.



وأوضح البيان أن المواطن سعيد بن عون آل محمد الصيعري، ألقي القبض عليه بعد ضربه المواطن فرج بن محمد بن مبارك الكربي بأداة ثقيلة على رأسه، فأرداه قتيلا، وذلك إثر خلاف نشب بينهما.



وبعد التحقيق مع الجاني المذكور وتوجيه الاتهام له بما نسب إليه، أحيل إلى المحكمة العامة فأصدرت بحقه حكما بالقتل قصاصاً، وأيدت الحكم كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما صدر بحقه شرعاً، فنفذ فيه حكم القتل قصاصاً اليوم الأربعاء بمدينة نجران.